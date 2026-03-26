ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
2 хв

У Росії приховують епідемію: про яку хворобу йдеться

Як член СОТ Росія зобов’язана повідомляти про підтверджені випадки захворювання на ящур у свійських тварин. Це загрожує забороною на імпорт м’яса та молокопродуктів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Епідемія

У Росії приховують поширення небезпечної хвороби / © AFP

Масові випадки вилучення та забою худоби у сибірських регіонах Росії можуть бути викликані епідемією ящуру. На це вказують жорсткі карантинні заходи, які запроваджує місцева влада, щоб стримати поширення небезпечного захворювання.

Про це йдеться у доповіді Департаменту сільського господарства США (USDA).

Російські ветеринарні органи стверджують, що реагують на спалахи пастерельозу та сказу серед великої рогатої худоби в Новосибірській області РФ.

Однак в американському відомстві звертають увагу на жорсткі карантинні заходи, які включають кордони та заборону пересування, що нетипово для пастерельозу, з яким, як правило, борються карантином та ліками.

«Локальні джерела, а також торгові контакти вказують на те, що масштаб вжитих заходів може свідчити про непідтверджений спалах ящуру», — йдеться в доповіді USDA.

В коментарі виданню «Новая газета. Европа» представник великого агрохолдингу, який працює у Новосибірській області, на умовах анонімності підтвердив спалах ящуру.

За його словами, проблеми виникли ще у лютому: клінічні ознаки ящуру у великих господарствах підтвердила ветслужба. Згодом ця «проблема» торкнулася дрібних фермерів і вийшла за межі регіону.

Співрозмовник видання стверджує, що влада приховує епідемію ящуру, оскільки відносно недавно — у травні 2025 року — Росія набула статусу країни, вільної від цієї хвороби.

Як член СОТ Росія зобов’язана повідомляти про підтверджені випадки захворювання на ящур у свійських тварин, і з цього моменту вона втрачає статус, а інші держави можуть заборонити імпортувати з неї м’ясні та молочні продукти.

Видання «Медуза» зазначило, що в Новосибірській області, де влада оголосила карантин через «небезпечну хворобу», вбивали методами, які заборонені в міжнародній практиці.

Російських корів убивали курареподібними препаратами, зокрема «Адиліном», які не припиняють роботу мозку тварини, а впливають на м’язи, фактично паралізуючи її. При цьому в неї залишається відчуття та розуміння того, що відбувається.

У США, Євросоюзі та навіть у методичних рекомендаціях, поширених на території СНД, такий спосіб забою свійських тварин або прямо заборонений або обумовлений тим, що в момент забою тварина має бути непритомною.

Нагадаємо, раніше у Московській області РФ госпіталізували двох російських громадян із підозрою на рідкісну хворобу — «віспу мавп».

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie