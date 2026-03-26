У Росії приховують епідемію: про яку хворобу йдеться
Як член СОТ Росія зобов’язана повідомляти про підтверджені випадки захворювання на ящур у свійських тварин. Це загрожує забороною на імпорт м’яса та молокопродуктів.
Масові випадки вилучення та забою худоби у сибірських регіонах Росії можуть бути викликані епідемією ящуру. На це вказують жорсткі карантинні заходи, які запроваджує місцева влада, щоб стримати поширення небезпечного захворювання.
Про це йдеться у доповіді Департаменту сільського господарства США (USDA).
Російські ветеринарні органи стверджують, що реагують на спалахи пастерельозу та сказу серед великої рогатої худоби в Новосибірській області РФ.
Однак в американському відомстві звертають увагу на жорсткі карантинні заходи, які включають кордони та заборону пересування, що нетипово для пастерельозу, з яким, як правило, борються карантином та ліками.
«Локальні джерела, а також торгові контакти вказують на те, що масштаб вжитих заходів може свідчити про непідтверджений спалах ящуру», — йдеться в доповіді USDA.
В коментарі виданню «Новая газета. Европа» представник великого агрохолдингу, який працює у Новосибірській області, на умовах анонімності підтвердив спалах ящуру.
За його словами, проблеми виникли ще у лютому: клінічні ознаки ящуру у великих господарствах підтвердила ветслужба. Згодом ця «проблема» торкнулася дрібних фермерів і вийшла за межі регіону.
Співрозмовник видання стверджує, що влада приховує епідемію ящуру, оскільки відносно недавно — у травні 2025 року — Росія набула статусу країни, вільної від цієї хвороби.
Як член СОТ Росія зобов’язана повідомляти про підтверджені випадки захворювання на ящур у свійських тварин, і з цього моменту вона втрачає статус, а інші держави можуть заборонити імпортувати з неї м’ясні та молочні продукти.
Видання «Медуза» зазначило, що в Новосибірській області, де влада оголосила карантин через «небезпечну хворобу», вбивали методами, які заборонені в міжнародній практиці.
Російських корів убивали курареподібними препаратами, зокрема «Адиліном», які не припиняють роботу мозку тварини, а впливають на м’язи, фактично паралізуючи її. При цьому в неї залишається відчуття та розуміння того, що відбувається.
У США, Євросоюзі та навіть у методичних рекомендаціях, поширених на території СНД, такий спосіб забою свійських тварин або прямо заборонений або обумовлений тим, що в момент забою тварина має бути непритомною.
Нагадаємо, раніше у Московській області РФ госпіталізували двох російських громадян із підозрою на рідкісну хворобу — «віспу мавп».