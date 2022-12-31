У Росії ракета відмовилася летіти до України і впала на будинки місцевих (відео)

Під час масованого удару по Україні одна з ворожих ракет впала на території самої Росії.
Російська ракета не захотіла на Новий рік летіти далеко і вирішила приземлитися на рідній землі у Волгоградскій області.
Про це місцеві повідомили у Мережі.
Місцевий чиновник заявив, що так звані "металеві уламки невстановленого об'єкта" впали у селищі Линево Волгоградской області. Наразі відомо, що пошкоджень зазнали два житлові будинки.
Нагадаємо, 30 грудня у Волгоградській області Росії вже вдруге за місяць впали уламки, схожі на російську крилату ракету. Їх традиційно назвали "невпізнаними летючими об'єктами".
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