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У Росії ракета відмовилася летіти до України і впала на будинки місцевих (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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4547
Час на прочитання
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У Росії ракета відмовилася летіти до України і впала на будинки місцевих (відео)

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Під час масованого удару по Україні одна з ворожих ракет впала на території самої Росії.

Російська ракета не захотіла на Новий рік летіти далеко і вирішила приземлитися на рідній землі у Волгоградскій області.

Про це місцеві повідомили у Мережі.

Місцевий чиновник заявив, що так звані "металеві уламки невстановленого об'єкта" впали у селищі Линево Волгоградской області. Наразі відомо, що пошкоджень зазнали два житлові будинки.

Нагадаємо, 30 грудня у Волгоградській області Росії вже вдруге за місяць впали уламки, схожі на російську крилату ракету. Їх традиційно назвали "невпізнаними летючими об'єктами".

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Дата публікації
Перегляди
4547
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