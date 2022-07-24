У Росії раптово помер директор оборонного підприємства, яке розробило ракетний комплекс “Панцир”

Керівник російського конструкторського бюро помер під час медичної процедури з кисневою маскою, яку застосовують для лікування тривожних розладів і депресії.

У Москві за нез'ясованих обставин помер керуючий директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова" Дмитро Конопльов. Це підприємство, яке розташоване в російському місті Тулі, займається розробкою систем озброєння, зокрема тут виготовлено ракетний комплекс “Панцир”, який зараз використовується на війні в Україні.

Про це повідомила в суботу, 23 липня, британська газета Daily Mail.

Керівник оборонного підприємства помер нібито під час "проходження лікування від тривожних розладів і депресії".

За даними російських ЗМІ, Конопльов мав проблеми з серцем і відчув себе погано під час сеансу з маскою на обличчі. Незважаючи на зусилля медиків, він помер.

Попередньою причиною смерті називають гостру серцеву недостатність. Конопльову на момент смерті було 46 років.

Дмитро Конопльов від квітня 2008 року обіймав посаду заступника голови Федерального Агентства з постачання озброєння, військової, спеціальної техніки та матеріальних засобів. У липні 2012 року він був призначений керівником ВАТ "Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова".

Тульське оборонне підприємство випускає для російської армії протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс"; комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетний комплекс "Гермес-А".

Нагадаємо, колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін, помер у Митищах після проведення антипохмільного сеансу з шаманами.

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