У Росії раптово помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара"

У Росії помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" 73-річний Володимир Нестеров.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Втім, причини смерті російського розробника невідомі.

До слова, Нестеров займався розробками ракет і пов'язаних із космосом систем. Зокрема, це багаторазова космічна система "Енергія-Буран", ракети "Зеніт", "Буран", "Союз-2", "Протон-М". Він також очолював космічний науково-виробничий центр Хруничьова від 2005-го до 2012-го.

Потім вів проєкт зі створення ракети-носія "Ангара", який запустили 2014-го. Після випробувань Нестеров звільнився з центру, мовляв, вважав своє завдання виконаним. Втім, згодом конструктора звинуватили у розтраті 5,3 млрд руб.

Нагадаємо, 25 грудня помер колишній головнокомандувач російськими Сухопутними військами Олексій Маслов.

Також 24 грудня раптово пішов з життя Олександр Бузаков. Він керував будівництвом підводних човнів, з яких обстрілювали Україну.

Читайте також:

"Союз" зламався: Ілона Маска просять врятувати астронавтів з МКС