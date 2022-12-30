У Росії раптово помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара"

Причини смерті невідомі.
У Росії помер генеральний конструктор нових ракет-носіїв "Ангара" 73-річний Володимир Нестеров.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Втім, причини смерті російського розробника невідомі.
До слова, Нестеров займався розробками ракет і пов'язаних із космосом систем. Зокрема, це багаторазова космічна система "Енергія-Буран", ракети "Зеніт", "Буран", "Союз-2", "Протон-М". Він також очолював космічний науково-виробничий центр Хруничьова від 2005-го до 2012-го.
Потім вів проєкт зі створення ракети-носія "Ангара", який запустили 2014-го. Після випробувань Нестеров звільнився з центру, мовляв, вважав своє завдання виконаним. Втім, згодом конструктора звинуватили у розтраті 5,3 млрд руб.
Нагадаємо, 25 грудня помер колишній головнокомандувач російськими Сухопутними військами Олексій Маслов.
Також 24 грудня раптово пішов з життя Олександр Бузаков. Він керував будівництвом підводних човнів, з яких обстрілювали Україну.
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