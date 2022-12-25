У Росії раптово помер колишній головнокомандувач російськими Сухопутними військами Олексій Маслов

На 70-му році життя помер колишній головнокомандувач російськими Сухопутними військами Олексій Маслов.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що Маслов раптово попрощався з життям 25 грудня о 08.20 у Головному військово-клінічному шпиталі ім. М. М. Бурденко.

Слід додати, що Маслов був головним військовим представником Росії при НАТО. В останні роки працював спеціальним представником АТ "Концерн "Уралвагонзавод" з військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, напередодні також раптово пішов з життя земляк Путіна Олександр Бузаков, який керував будівництвом підводних човнів, з яких обстрілювали Україну.

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