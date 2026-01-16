- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
У Росії — рекорд тяжких злочинів за 15 років: Кремль боїться “ветеранів СВО” перед виборами
У 2025 році в Росії зафіксували рекордне за 15 років зростання кількості тяжких і особливо тяжких злочинів — понад 627 тисяч випадків, що пов’язують із наслідками війни проти України.
У Росії у 2025 році різко зросла кількість тяжких і особливо тяжких злочинів — до 627,9 тисячі випадків, що стало рекордом за останні 15 років. Це свідчить про системну деградацію безпекової ситуації в РФ.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Як зазначають аналітики, зростання тяжкої злочинності триває вже третій рік поспіль і напряму пов’язане з війною проти України. До цивільного життя повертаються учасники бойових дій, зокрема колишні ув’язнені, яких вербували на фронт. Саме вони дедалі частіше фігурують у кримінальних провадженнях щодо вбивств, розбоїв, насильства та обігу наркотиків.
На тлі цього Кремль готується до виборів до Держдуми у 2026 році, але водночас демонструє страх перед власними “ветеранами”. Попри публічну героїзацію учасників війни, російська влада сумнівається, чи готове суспільство бачити їх у парламенті.
У Центрі також повідомляли, що через програми на кшталт «врємя гєроєв» Кремль планує завести до Держдуми 70–80 “героїв СВО”, аби не допустити їхньої неконтрольованої радикалізації після повернення з фронту.
Таким чином, участь у війні в РФ подають як “соціальний ліфт”, однак на практиці вона стає каталізатором злочинності та внутрішньої нестабільності, а озброєні й травмовані “ветерани” перетворюються на загрозу вже для самої Росії.
Нагадаємо, що у Росії намагаються приховати деградацію економіки.