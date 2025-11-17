- Дата публікації
У Росії різко впала виручка бізнесу: компанії переходять у «тінь» через податки та падіння попиту
У жовтні 2025 року виручка російських підприємств обвалилася більш ніж на 20 %, що свідчить про глибоке просідання економічної активності та стрімке зростання тіньового сектору.
У жовтні 2025 року сумарний виторг російських компаній та індивідуальних підприємців скоротилася до $82,5 млрд — це на 21,3 % менше, ніж у вересні. Юридичні особи втратили близько $17,2 млрд доходів, а індивідуальні підприємці — $4,8 млрд.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, кількість касових чеків зменшилася на 22,4 %, що демонструє різке падіння ділової активності у РФ.
Основними чинниками обвалу стали спад споживчого попиту, інфляційний тиск та ухилення бізнесу від офіційного обліку. Продаж основних харчів у фізичному вимірі у вересні-жовтні впав на 5 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Найбільше скоротилося споживання:
• молока — на 8 %;
• гречки — на 9 %;
• рису — на 10 %.
На поведінку споживачів суттєво впливають інфляція, підвищення тарифів та невпевненість населення у завтрашньому дні.
Окремо у СЗРУ наголошують: дедалі більше підприємців перестають реєструвати операції в офіційних касових системах. Це стало реакцією на плани уряду РФ з 1 січня 2026 року суттєво знизити граничний рівень доходів для спрощеної системи оподаткування — із $738,6 тис. до $123,1 тис. на рік. Ініціатива, яка мала б збільшити бюджетні надходження, фактично стимулює бізнес переходити «в тінь».
Падіння виторгу більш ніж на 20 % за місяць, за оцінками української розвідки, відображає сповільнення грошового обігу, зниження купівельної спроможності та стрімке розширення тіньового сектору. Його частка може зрости на 10–15 % уже до середини 2026 року.
