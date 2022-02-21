У Росії різко здорожчала іноземна валюта: євро перетнув позначку 90 рублів

Обвал російського рубля відбувається на тлі загострення на Донбасі.

У понеділок, 21 лютого, російська національна валюта різко ослабилася відносно євро та долара. Це відбувається на тлі зростання геополітичної напруги та загострення на Донбасі.

Про це повідомляє російське видання “РБК”.

За даними Московської біржі курс євро вперше від 26 січня перевищив позначку 90 рублів. Станом на 18.00 за московським часом (17.00 за Києвом) європейська валюта здорожчала на 3,1% - до 90,29 російського рубля.

Долар здорожчав так само на 3,1%, тепер за нього просять 79,69 рубля.

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Як зазначають експерти, російська валюта падає на тлі загострення на Донбасі, звідки бойовики масово вивозять населення до Росії.

Нагадаємо, менш, ніж через годину після оприлюднення інформації про заплановане ватажками “ЛДНР” на п’ятницю, 18 лютого, примусове вивезення з тимчасово окупованих територій Донбасу, в Росії суттєво ослабла національна валюта.

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