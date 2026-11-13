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У Росії зростає невдоволення війною: рейтинги Путіна рекордно падають
Рейтинг схвалення та підтримки диктатора Володимира Путіна в Росії демонструє зниження на тлі економічних труднощів, падіння рівня життя та наслідків війни.
Рівень довіри до президента РФ Володимира Путіна за тиждень — від 2 до 8 листопада — становив 75,1%, свідчать результати опитування. За тиждень раніше він становив 77,5%, тоді цей показник досягав максимуму від початку березня.
Рейтинг схвалення діяльності президента на своїй посаді за той самий період становив 71,4%. Порівняно із виміром тижнем раніше він впав на 0,2 в.п.
Зниження рейтингу Путіна відбувається на тлі атак українських безпілотників на російські регіони.
Нагадаємо, Росія стає ще більш авторитарною державою, а в планах Кремля ще сильніше закручування гайок. І підтвердженням цьому є не лише розширення повноважень силових структур РФ, а й зусилля з відновлення у країні радянської системи цензури.
У Росії посилюється цензура, що вже спричинило зростання невдоволення серед населення.