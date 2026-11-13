ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
522
Час на прочитання
1 хв

У Росії зростає невдоволення війною: рейтинги Путіна рекордно падають

Рейтинг схвалення та підтримки диктатора Володимира Путіна в Росії демонструє зниження на тлі економічних труднощів, падіння рівня життя та наслідків війни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Рівень довіри до президента РФ Володимира Путіна за тиждень — від 2 до 8 листопада — становив 75,1%, свідчать результати опитування. За тиждень раніше він становив 77,5%, тоді цей показник досягав максимуму від початку березня.

Рейтинг схвалення діяльності президента на своїй посаді за той самий період становив 71,4%. Порівняно із виміром тижнем раніше він впав на 0,2 в.п.

Зниження рейтингу Путіна відбувається на тлі атак українських безпілотників на російські регіони.

Нагадаємо, Росія стає ще більш авторитарною державою, а в планах Кремля ще сильніше закручування гайок. І підтвердженням цьому є не лише розширення повноважень силових структур РФ, а й зусилля з відновлення у країні радянської системи цензури.

У Росії посилюється цензура, що вже спричинило зростання невдоволення серед населення.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie