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У Росії розбився гелікоптер Мі-8, який гасив лісові пожежі: є загиблий і постраждалі

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У Росії розбився гелікоптер Мі-8, який гасив лісові пожежі: є загиблий і постраждалі

Associated Press

У російському Забайкаллі розбився гелікоптер Мі-8, на борту якого перебувало 15 людей.

Як повідомляють росЗМІ, внаслідок авіакатастрофи загинула одна людина, ще шість постраждали.

Зазначається, що за попередніми даними, серед причин авіатрощі розглядаються помилка екіпажу та відмова техніки. Також ЗМІ дізналися, що на борту Мі-8 були співробітники екстрених служб, які поверталися з Благовіщенська. Там вони гасили лісові пожежі.

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Нагадаємо, у Росії тривають масштабні пожежі у сибірських лісах. Вогонь вирує поблизу населених пунктів, тому в Курганській області оголосили надзвичайну ситуацію і проводять евакуацію із шести селищ.

Причиною пожеж стала посушлива та вітряна погода із температурою повітря, яка досягає +27 градусів.

Займання не можуть загасити через нестачу військових пожежників, яких зазвичай долучають до гасіння таких масштабних пожеж. Російські військові підрозділи були передислоковані для вторгнення в Україну, яке триває вже 67 днів від 24 лютого.

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