У Росії розбився гелікоптер Мі-8: є багато постраждалих та загиблих (фото, відео)

У Росії розбився черговий гвинтокрил Мі-8. На ньому летіло 13 туристів та 3 члени екіпажу.

У районі села Тюнгур Усть-Коксинського району Республіки Алтай в Росії розбився черговий гвинтокрил. За попередніми даними, є загиблі.

Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Зазначається, що Мі-8 зачепив дроти і стовп, упав і загорівся. Очевидці навіть зафіксували на фото той самий "злощасний стовп".

У Росії розбився гелікоптер Мі-8: є багато постраждалих та загиблих / Фото: t.me/shot_shot

Людей почали рятувати очевидці. Попередньо, на борту було 13 туристів і 3 члени екіпажу.

Наразі відомо, що десятеро людей серйозно постраждали, у них опіки до 90% тіла і множинні переломи. Ще троє перебувають у дуже важкому стані. Шістьох досі не знайшли, вони, найімовірніше, загинули.

У Росії розбився гелікоптер Мі-8: є багато постраждалих та загиблих / Фото: t.me/shot_shot

У Росії розбився гелікоптер Мі-8: є багато постраждалих та загиблих / Фото: t.me/shot_shot

У Росії розбився гелікоптер Мі-8: є багато постраждалих та загиблих / Фото: t.me/shot_shot

Від самого вертольота, що впав, фактично нічого не залишилося, він згорів майже повністю

Telegram-канал повідомляє, що туристи нібито літали на гору Бєлуха. Наразі тих, хто розбився на гелікоптері, госпіталізують гвинтокрилами до Гірничо-Алтайська, поки біля села Тюнгур догорають уламки Мі-8.

У Росії розбився гвинтокрил Мі-8: багато постраждалих і загиблих

Нагадаємо, ЗСУ на фронті ліквідували російський вертоліт Ка-52, внаслідок чого загинув полковник авіації РФ Віталій Табачніков, який був командиром 112-го окремого вертольотного полку (військова частина 78081), 11-ї армії ВПС та ППО Збройних сил Росії.

Читайте також: