У Росії розбився і спалахнув вантажний літак: на борту було 7 осіб, серед них - двоє українців

У Росії розбився і спалахнув вантажний літак: на борту було 7 осіб, серед них - двоє українців

Ан-12 зник з радарів над Іркутською областю РФ.

У середу, 3 листопада, вантажний літак Ан-12, який належав білоруській авіакомпанії "Гродно", зазнав катастрофи, здійснюючи посадку в російському місті Іркутську.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Борт летів із Якутська, повертаючись в аеропорт базування після перевезення продуктів та господарських товарів на Чукотку. На висоті 240 метрів екіпаж запросив у диспетчера відхід на друге коло, після чого його мітка на радарі зникла.

Як виявилося, літак не долетів до аеродрому та упав біля села Пивовариха під Іркутськом, за 4 кілометри від злітно-посадкової смуги. Падіння літака спричинило пожежу, яку ліквідовували рятувальники МНС.

На борту літака перебувало семеро людей — п'ятеро членів екіпажу та двоє осіб, які супроводжували вантаж. Ймовірно, всі вони загинули.

Серед загиблих було двоє українців - 50-річний другий пілот Олег Щучка та 60-річний Олександр Чупрієнко. В авіакатастрофі також загинули троє громадян Білорусі та двоє росіян.

За фактом катастрофи порушено кримінальну справу. Її причиною могли стати неправильні дії екіпажу в поганих погодних умовах. Посадку ускладнювали сильні вітер та хуртовина.

Нагадаємо раніше вантажний літак Ан-26 розбився біля столиці Південного Судану Джуби. За попередніми даними, в катастрофі загинули п'ятеро людей, зокрема двоє росіян.

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