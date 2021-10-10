У Росії розбився літак: загинули 16 парашутистів

За попередніми даними, загинули 16 осіб.

У місті Мензелінськ Російської Федерації розбився літак з парашутистами. На борту було 23 людини.

Про це 10 жовтня повідомляє ТАСС.

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Впав легкомоторний літак L-410, який належав місцевому аероклубу. В результаті події постраждали три особи, їх передали медикам. Також відомо, що, за попередніми даними, загинули 16 осіб.

Також повідомляється, що при падінні зруйнувався фюзеляж літака. Місцеве управління Міністерства з надзвичайних ситуацій поки підтверджує тільки факт аварії літака.

За даними МНС, на борту перебували парашутисти і два члени екіпажу. ТАСС зазначає, що літак L-410 може прийняти на борт до 19 пасажирів.

Раніше на Камчатці розбився вертоліт ФСБ. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі п'ять членів екіпажу.

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