Момент падіння літака в Росії — скриншот із відео / © Соцмережі

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У російській Кемеровській області поблизу села Ягуново впав літак. За попередніми даними, є загиблі.

Про авіаційний інцидент повідомили український волонтер Сергій Стерненко та російські пропагандистські ЗМІ.

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Падіння літака в Кемеровській області: що відомо про авіатрощу

Першими про надзвичайну подію повідомили місцеві пабліки, опублікувавши відео з місця ймовірної авіатрощі. На кадрах видно дим у районі падіння літака.

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© Соцмережі

© Соцмережі

© Соцмережі

Згодом на інцидент відреагував губернатор Кемеровської області Ілля Середюк. Російський чиновник підтвердив факт аварії, назвавши її «авіаційною подією».

«У районі села Ягуново сталася авіаційна подія, на місці працюють рятувальні служби», — заявив Середюк.

Водночас російські Z-канали стверджують, що зазнав аварії літак Ан-12. За їхніми даними, на борту могли перебувати 13 членів екіпажу. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За інформацією Telegram-каналу Exilenova+, під час аварії загинули 17 людей. Своєю чергою, Сергій Стерненко також заявив про загибель усіх російських військових, які перебували на борту.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що в Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95. Авіакатастрофа сталася в Амурській області. За повідомленням Міноборони РФ, загинули шестеро членів екіпажу, ще один військовий дістав травми.

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