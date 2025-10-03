- Дата публікації
У Росії розбився літак: є загиблі
У Красноярському краї літак, що міг належати ТОВ «Борус», розбився після виконання авіаційних робіт.
У Красноярському краї Росії 3 жовтня розбився літак Ан-2. В авіакатастрофі загинули двоє членів екіпажу.
Про це повідомили російські телеграм-канали.
Через падіння літака Ан-2 у Красноярському краї загинули двоє людей. За даними пабліків, обоє — члени екіпажу.
Авіакатастрофа сталася за 40 км від селища Танзибей Єрмаківського району. Літак, що впав, прямував із села Верхньоусинське до Шушенського сусіднього району.
За попередніми даними, інцидент стався близько 17:00 за місцевим часом після виконання авіаційних робіт. Повітряне судно може належити авіакомпанії ТОВ «Борус».
У Слідчому комітеті Росії на транспорті заявили, що порушено справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель двох людей.
Нагадаємо, у вересні в Ростовській області Росії розбився літак Ан-2 під час виконання сільськогосподарських робіт, унаслідок чого загинув пілот. Ймовірною причиною авіакатастрофи стала помилка пілотування.