Світ
372
1 хв

У Росії розбився літак: є загиблі

У Красноярському краї літак, що міг належати ТОВ «Борус», розбився після виконання авіаційних робіт.

Ірина Лаб'як
Перше фото з місця катастрофи літака Ан-2 у Росії

Перше фото з місця катастрофи літака Ан-2 у Росії / © російські телеграм-канали

У Красноярському краї Росії 3 жовтня розбився літак Ан-2. В авіакатастрофі загинули двоє членів екіпажу.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Через падіння літака Ан-2 у Красноярському краї загинули двоє людей. За даними пабліків, обоє — члени екіпажу.

Авіакатастрофа сталася за 40 км від селища Танзибей Єрмаківського району. Літак, що впав, прямував із села Верхньоусинське до Шушенського сусіднього району.

За попередніми даними, інцидент стався близько 17:00 за місцевим часом після виконання авіаційних робіт. Повітряне судно може належити авіакомпанії ТОВ «Борус».

У Слідчому комітеті Росії на транспорті заявили, що порушено справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель двох людей.

Нагадаємо, у вересні в Ростовській області Росії розбився літак Ан-2 під час виконання сільськогосподарських робіт, унаслідок чого загинув пілот. Ймовірною причиною авіакатастрофи стала помилка пілотування.

372
