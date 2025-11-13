У росіян мінус один літак Су разом з пілотами / © Вікіпедія

У Росії, в республіці Карелія, під Петрозаводськом, ймовірно, розбився військовий літак, внаслідок чого загинули два пілоти.

Про це повідомляють місцеві російські медіа та пабліки Карелії.

За різними версіями, йдеться про Су‑27 або Су‑30, однак офіційного підтвердження від влади РФ наразі немає.

Обставини катастрофи поки що уточнюються. Наразі відомо, що літак впав у лісі, неподалік місцевого аеропорта. До місця виїхали екстрені служби.

Джерела зазначають, що інцидент стався під час виконання тренувального або бойового завдання.

Офіційної інформації від російського Міноборони поки що немає.

Зазначимо, що Су‑27 та Су‑30 — багатоцільові винищувачі, які застосовуються для прикриття повітряного простору та нанесення ударів по критичних об’єктах. Втрати таких літаків трапляються як під час навчань, так і бойових операцій.