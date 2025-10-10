ТСН у соціальних мережах

Світ
73
1 хв

У Росії розбився винищувач МіГ-31

Екіпаж встиг катапультуватися.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
МіГ-31

МіГ-31 / © Фото із соціальних мереж

У Росії ввечері, 9 жовтня, зазнав аварії винищувач Міг-31.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посилання на Міноборони РФ.

У повідомлені вказується, що екіпаж літака встиг катапультуватися.

«Літак МіГ-31 зазнав аварії в Липецькій області, екіпаж катапультувався, загрози льотчикам немає», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Красноярському краї РФ літак, що міг належати ТОВ «Борус», розбився після виконання авіаційних робіт.

Ми раніше інформували, що українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

