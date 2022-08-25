У Росії розгорілися масштабні лісові пожежі: вогонь може перекинутися на Білорусь (відео)

У Росії збільшилася площа лісових пожеж. Рятувальники не встигають гасити загорання. Зокрема, лісові пожежі розгорілися у Разянській, Псковській областях РФ та Республіці Комі.
Жителі Разянської області РФ скаржаться на недбалість влади. Там менше ніж за добу площа пожеж зросла ще на 29% - до 15,2 тис. га.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Через сильні пожежі в Ухті (Республіка Комі) влада запровадила режим надзвичаної ситуації. У районі міста Ухта сильний смог викликаний горінням торфовищ. Дим дійшов до столиці Республіки Комі - Сиктивкара.
Як пишуть російські пропагандисти, площа, пройдена вогнем лісових пожеж у Рязанській області, зросла до 15 тис. га. За інформацією екстрених службах, у регіоні діють шість вогнищ загорянь, проте загрози, запевняють, для населених пунктів немає.
В МНС Росії заявили, що мають інформацію про те, що в лісах Рязанської області були підпали, здійснені диверсантами. За словами очільника відомства, зараз ця інформація перевіряється.
Тим часом у Білорусі - союзнику РФ - бояться, що лісові пожежі із Псоковської області дійдуть до їхньої держави. Тому білоруські лісники посилили охорону кордону з Росією через пожежу, що наближається, та почали гасіння вогню.
"Щоб не допустити переходу вогню на територію нашої країни, працівники Шумілінського лісгоспу – близько 20 осіб – вирушили на допомогу російським колегам. До кордону Білорусі близько 400 м. На російській території вогонь пройшов уже понад 7,5 га", - розповіли у пресслужбі Міністерства лісового господарства станом на 24 серпня.
Нагадаємо, налякані росіяни почали закуповуватися вимірювачами радіації та препаратами з йодом.
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