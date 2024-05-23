У Росії розгорнули масове будівництво фільтраційних таборів для українців — ЦНС

Російські загарбники розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців під виглядом дитячих піонерських таборів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що загарбники встановлюють швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні “відвідувачів”.

"Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в ОБСЄ пояснила, в чому спорідненість нацистів та сучасної Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін відновлює в Росії ще одну традицію Третього рейху.

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