У Росії розгорнули масове будівництво фільтраційних таборів для українців — ЦНС

Загарбники встановлюють швидкомонтажні бараки, які вміщатимуть сотні “відвідувачів”.
Російські загарбники розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців під виглядом дитячих піонерських таборів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У повідомленні вказується, що загарбники встановлюють швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні “відвідувачів”.
"Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС заявили, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в ОБСЄ пояснила, в чому спорідненість нацистів та сучасної Росії.
Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін відновлює в Росії ще одну традицію Третього рейху.
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