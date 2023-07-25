У Росії розпочався показовий суд над "айдарівцями", які брали участь у боях за Бахмут (відео)

У Росії батальйон "Айдар" визнаний екстремістським та забороненим.
У вівторок, 25 липня, у Росії розпочали судове засідання, на якому судитимуть 18 військовослужбовців батальйону "Айдар".
Про це пишуть російські пропагандистські видання та публікують відео із залу суду.
У Росії батальйон "Айдар" визнаний екстремістським та забороненим. Українським військовим інкримінують "участь у терористичній організації", "насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу" так званої "ДНР".
Засідання відбувається у Південному окружному військовому суді РФ.
Де зараз воюють бійці батальйону "Айдар"
За відкритими даними, у період з 2014 до 2022 років штурмовий батальйон перебував в підпорядкуванні оперативного командування "Схід". Наприкінці 2022 року він перебуває в підпорядкуванні Командування сухопутних військ. Відомо, що бійці цього батальйону воювали та воюють за Бахмут Донецької області.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини з ПЕРЕДОВОЇ: Херсонський, Мелітопольський, Бахмутський напрямки!
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