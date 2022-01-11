У Росії розповіли, скільки літаків знадобилося для перекидання "миротворців" до Казахстану

У Росії розповіли, скільки літаків знадобилося для перекидання "миротворців" до Казахстану

У Росії залучили понад 70 літаків.

Росія для перекидання своїх військових у складі так званої "миротворчої місії" ОДКБ до Казахстану сформувала повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та п'яти Ан-124.

Про це повідомляються на сайті Міноборони РФ.

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Уточнюється, що в "операції" залучено десятки літаків Іл-76 та п'ять Ан-124, які "цілодобово перекидають підрозділи російського контингенту миротворчих сил ОДКБ до Казахстану". Також залучено літаки військово-транспортної авіації РФ, котрі "оперативно перекидають" до країни військові контингенти інших країн з ОДКБ (окрім РФ, Білорусі, Вірменії, Таджикистану й Киргизстану).

"До складу російських миротворчих сил входять підрозділи 45-ї окремої бригади спецназу ВДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії і 31-ї окремої бригади ВДВ. Усі військовослужбовці російського контингенту пройшли спеціальну підготовку й мають реальний бойовий досвід", – кажуть в Міноборони РФ.

У російському відомстві кажуть, що основними завданнями військових є "охорона важливих державних, військових та соціально-значущих об'єктів" у країні.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що "миротворчу місію ОДКБ успішно завершено" і за два дні, від 13 січня, з країни розпочнеться поетапне виведення іноземних військових.

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