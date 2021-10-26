У Росії ще один вибух газу в багатоповерхівці: дітей рятували, викидаючи з вікон, відео

У Росії ще один вибух газу в багатоповерхівці: дітей рятували, викидаючи з вікон, відео

За даними російського МНС, в результаті НП постраждала одна людина.

У вівторок, 26 жовтня, у житловому будинку в російському місті Балтійську (Калінінградська область) пролунав потужний вибух, після якого в будівлі почалася пожежа.

Також читайте Смертельний вибух на пороховому заводі під Рязанню потрапив на відео

Як повідомляє Telegram-канал Baza, мешканці другого поверху були змушені викидати своїх дітей із вікон будинку, щоб урятувати їм життя.

Як видно на опублікованому відео, внизу малюків ловили люди, що прийшли на допомогу погорільцям.

За попередніми даними, епіцентр вибуху був на першому поверсі п’ятиповерхівки, в якій на той момент нікого не було вдома. Сусіди відчули запах газу у під'їзді та викликали фахівців.

Вибух стався через 15–20 хвилин після телефонного дзвінка мешканців будинку.

Пожежу ліквідували рятувальники МНС. Внаслідок інциденту незначні ушкодження отримала одна особа.

Нагадаємо, напередодні в російському місті Набережні Челни стався вибух в багатоповерховому житловому будинку, з-під завалів рятувальники дістали постраждалих.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання