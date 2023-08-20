У Росії ще одна операція пішла "не по плану": "Луна-25" зіткнувся із Місяцем і припинив своє існування

Цікаво, що це була перша за пів століття місія росіян до Місяця, яка виявилася невдалою.

Російський космічний апарат "Луна-25", який повинен здійснити посадку в районі Південного полюса 21 серпня, припинив своє існування.

Про це пишуться пропагандистські ЗМП із посиланням на "Роскосмос".

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Зв'язок зі станцією зараз втрачено.

"За попередніми розрахунками, станція "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту, зіткнулася з Місяцем і припинила своє існування. Реалізовані 19 і 20 серпня заходи щодо пошуку апарату та входження з ним у зв'язок результатів не дали", - сказано у повідомленні.

Додамо, що основні завдання місії були: відпрацювання технологій м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови та розвідка ресурсів, у тому числі води.

Цікаво, що це була перша за пів століття місія росіян до Місяця. Попередня станція "Луна-24" була запущена 1976 року ще Радянським Союзом.

Проросійський телеграм-канал Mash інформує, що зв'язок із "Луна-25" перервався вчора близько 14:57 за московським часом. Наразі фахівці "Роскосмосу" з'ясовують, через що апарат збився з курсу та загубився у космосі.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що "Роскосмос" повідомив про позаштатну ситуацію з апаратом "Луна-25".

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