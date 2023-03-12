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У Росії село затопило нечистотами з коров'ячої ферми (відео)

У Росії село затопило нечистотами з коров'ячої ферми (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
299
Час на прочитання
1 хв
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У Росії село затопило нечистотами з коров'ячої ферми (відео)

Місцеві жителі скаржаться на сморід та антисанітарію.

В Росії село Новомарківка Воронезької області затопило фекаліями – прорвало відстійник з нечистотами з коров'ячої ферми.

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.   

Нечистоти течуть через центр села і через місцеву річку впадають в Дон. Місцеві побоюються екологічної катастрофи.

Витік стався через прорив греблі ставка, куди зливали відходи корів із м'ясо-молочного комплексу. Внаслідок інциденту потонули у фекаліях центр села, магазини і стадіон.

Місцеві скаржаться на неймовірний сморід.

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Дата публікації
Перегляди
299
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