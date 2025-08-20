ТСН у соціальних мережах

Світ
1487
2 хв

У Росії семінаристи знімали гей-порно просто в храмі РПЦ (кадри 18+)

У Росії православному храмі Московського патріархату студенти духовної семінарії знімали гей-порно.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скріншот із пікантного відео

Скриншот з пікантного відео / © ASTRA

У Росії у храмі РПЦ Нижнього Новгорода знімали гей-порно. У ньому могли брати участь семінаристи Московського патріархату.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

Журналісти каналу знайшли відео на одному із гей-порно сайтів, куди його виклали ще рік тому. Судячи з кадрів, відео знімали у місці, куди немає доступу простим парафіянам — верхньому клиросі (місці для церковного хору).

Скриншот із пікантного відео

Скриншот із пікантного відео

«Відео знято в одному із православних храмів Нижнього Новгорода. Інтер’єр на відео дуже схожий на Храм Святих апостола Тимофія та мучениці Татіани. У частині будівлі розмістилася православна гімназія імені святих рівноапостольних Кирила та Мефодія», — йдеться у повідомленні.

Кадри 18+

Російські силовики намагаються встановити особи учасників. У пабліку зазначають, що у зйомці, ймовірно, брали участь семінаристи РПЦ.

Настоятель храму священик РПЦ Олексій Глотов підтвердив, що це відео «знято давним-давно», і зараз ніхто не має доступу до верхнього кліросу. За його словами, зараз там встановлені камери.

Пізніше у Нижегородській єпархії РПЦ підтвердили, що зйомки чоловічого порно відбувалися у їхньому храмі.

«Гомосексуалізм є гріхом і здавна засуджується Церквою, учасники цього відео, організатори зйомок, а також ті, хто отримали з нього вигоду, виявили своє глибоке моральне падіння», — заявив прес-секретар єпархії.

Раніше повідомлялося, що на Одещині священик УПЦ МП регулярно ґвалтував свою дочку і давав розбещувати іншому попу.

