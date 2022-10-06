У Росії серед мобілізованих починається заколот: новобранці відмовляються їхати на війну і влаштовують бійки з командирами

Понад 100 мобілізованих з Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною

Цих російських вояків збираються кинути відбивати нещодавно звільнений ЗСУ Лиман. Хоча з попередньої брянської групи чисельністю також близько 100 людей, з України повернувся лише один, і зараз він перебуває у шпиталі.

Про це повідомляє російське видання SOTA.

Вся "навчальна підготовка" мобілізованих при цьому звелася до одноразової стрілянини на полігоні в Солоті, який відомий тим, що на ньому загинули призовники, смерті яких намагаються видати за суїцид.

При цьому раніше мобілізованим обіцяли спочатку місячне навчання в Клинцях, а потім відправку на кордон Брянської області, а не на фронт. Тепер їх змушують підписати контракт, спокушаючи великими зарплатами, але погоджуються на це лише одиниці.

Крім того, мобілізованим погрожує саме військове керівництво, мовляв, у разі відмови штурмувати Лиман з них знущатимуться або відправлять до в'язниці.

При цьому, пише видання, "бродіння" в мобілізованих рядах починається по всій Росії. Так, нещодавно свіжомобілізовані росіяни напали на підполковника, який назвав їх "м'ясом", у підмосковному Алабіні побили контрактників, які намагалися ввести у відносини з новобранцями елементи дідівщини, а в Єланському навчальному центрі просто влаштували п'яні бійки, у результаті яких загинули троє людей.

Раніше повідомлялося, що мобілізовані громадяни РФ відмовляються воювати, посилаючись на "жахливе" ставлення їхніх "офіцерів" та умови перебування під час служби. Зокрема, бунт влаштували мобілізовані зі столиці РФ. Їх відправили служити в Таманську дивізію, ніяк офіційно не оформивши.

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