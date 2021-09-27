У Росії шамана Габишева, який ішов у Москву виганяти Путіна, запроторили до психлікарні

У Росії шамана Габишева, який ішов у Москву виганяти Путіна, запроторили до психлікарні

За словами адвоката, чоловіка доправили до лікарні, оскільки в набув чинності вирок про його примусове лікування.

Шамана Олександра Габишева з Якутії, який ішов на Москву виганяти Путіна, відвезли на примусове лікування. Куди саме доправлено шамана - невідомо.

Про це повідомив його адвокат Олексій Прянишников, передає Сибир.Реалії.

За його словами, чоловіка доправили до лікарні, оскільки в набув чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціального типу з інтенсивним спостереженням.

Нагадаємо:

Раніше Якутський міський суд ухвалив рішення щодо місцевого шамана Олександра Габишева, який навесні 2019 року вирушив у похід до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна". Його визнали винним в екстремізмі та відправили на примусове лікування у психоневрологічний диспансер.

який навесні 2019 року вирушив у похід до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна". Його визнали винним в екстремізмі та відправили на примусове лікування у психоневрологічний диспансер. Своєю чергою на третьому всеросійському з'їзді шаманів, який відбувається в місті Кизилі (Республіка Тува), верховний шаман Росії Кара-оол Допчун-оол оголосив Олександра Габишева самозванцем.

Шаман Габишев прагне завершити обряд вигнання Путіна, тому знову прямує до Москви

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