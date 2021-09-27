У Росії шамана Габишева, який ішов у Москву виганяти Путіна, запроторили до психлікарні

За словами адвоката, чоловіка доправили до лікарні, оскільки в набув чинності вирок про його примусове лікування.
Шамана Олександра Габишева з Якутії, який ішов на Москву виганяти Путіна, відвезли на примусове лікування. Куди саме доправлено шамана - невідомо.
Про це повідомив його адвокат Олексій Прянишников, передає Сибир.Реалії.
За його словами, чоловіка доправили до лікарні, оскільки в набув чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціального типу з інтенсивним спостереженням.
Нагадаємо:
- Раніше Якутський міський суд ухвалив рішення щодо місцевого шамана Олександра Габишева, який навесні 2019 року вирушив у похід до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна". Його визнали винним в екстремізмі та відправили на примусове лікування у психоневрологічний диспансер.
- Своєю чергою на третьому всеросійському з'їзді шаманів, який відбувається в місті Кизилі (Республіка Тува), верховний шаман Росії Кара-оол Допчун-оол оголосив Олександра Габишева самозванцем.