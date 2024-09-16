У Росії школяр з молотком напав на однокласників та намагався скоїти суїцид: подробиці

У російському Челябінську школяр з молотком напав на однокласників у школі.

Про це повідомляє "База".

Зазначається, що інцидент стався вранці у школі №68. 13-річний учень прийшов до школи з молотком та ножем.

Внаслідок атаки постраждали троє дітей.

"Одна з постраждалих, 13-річна Валерія, перебуває у реанімації у тяжкому стані. Ще одна дівчинка, 13-річна Марія, перебуває у відділенні нейрохірургії", — йдеться в повідомленні.

Під час нападу постраждала також одна з учительок школи №68. Вона доправлена ​​до обласної лікарні.

"У постраждалої вчительки травми голови та перелом пальця. Попередньо вона намагалася відібрати молоток у школяра", — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, школяр, який напав з молотком на однокласників, намагався вчинити суїцид. Зараз він також перебуває у лікарні.

Крім того повідомляється, що постраждалих внаслідок нападу на школу в Челябінську могло бути набагато більше – один із школярів чинив нападнику опір, після чого той втік.

Мотиви нападника наразі невідомі.

Раніше ми повідомляли, що у російському місті Ноябрськ, що в Томській області, двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8.

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