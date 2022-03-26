У Росії школярів зобов'яжуть саджати городи на тлі дефіциту продуктів

Такі городи можуть з'явитися і у великих підприємств.

У РФ, де вже відчувають дефіцит деяких товарів та продуктів через санкції за варварський напад на Україну, вирішили відродити традицію організації городів у сільських школах, щоб забезпечувати овочами шкільні їдальні. Таку ініціативу озвучив губернатор Томської області Сергій Жвачкін.

Про це пишуть росЗМІ.

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"Нове – це добре забуте старе. У мене пропозиція: радянський досвід розвитку підсобних господарств, чому б сільським школам не забезпечити свої столові картоплею та іншими овочами – це з одного боку. Дітей до праці привчати – з іншого", – сказав губернатор перед аграріями.

Він додав, що городи біля шкіл є у Томському та Первомайському районах. Губернатор доручив аграрному, освітньому та промисловому блокам підготувати пропозиції щодо втілення ідеї у життя. Жвачкін вважає, що такі городи можуть з'явитися і у великих підприємств.

"Вважаю, що інші муніципалітети також не повинні стояти осторонь. Я буду питати. Можливо, цей досвід буде корисний і для великих підприємств. Доручаю аграрному, освітньому та промисловому блокам вивчити питання та доповісти ", - резюмував губернатор.

До слова, через запровадження нових санкцій проти РФ за війну проти України курс російського рубля обвалився до долара США до рекордного рівня. Це вже призвело до зростання цін на всі імпортні товари.

Експерти очікують у 2022 році на другу хвилю зростання цін на продовольство, оскільки багато російських сільгоспвиробників використовують закордонне насіння та обладнання.

Нагадаємо, прем'єр Білорусі порадив жінкам замінити дефіцитні прокладки прогулянками і спортом.

Як повідомлялося, громадяни країни-загарбниці почали відчувати наслідки "бойкоту" всесвітньо відомих брендів, які через напад Росії на Україну пішли з їхнього ринку. Російська блогерка в Instagram розповіла про масову паніку, яка вже охопила громадян країни-агресорки.

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