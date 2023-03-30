У Росії силовики прийшли до пенсіонера через “дискредитацію армії” і прострелили йому ноги та живіт

Росіянин відмовився впустити поліцейських до свого помешкання і погрожував влаштувати вибух газу в будинку.

У російському місті Новомосковську Тульської області силовики прийшли з обшуком до 62-річного пенсіонера через його пости в соцмережі “Одноклассники”, якими той нібито “дискредитував армію”. Чоловік відмовився відкривати двері, а коли поліцейські почали вдиратися до його оселі, пригрозив вчинити вибух, відкривши газ на кухні.

Як повідомляє Telegram-канал Mash внаслідок спецоперації силовиків росіянина госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

У повідомленні йдеться, що пенсіонер забарикадував вхідні двері, облив помешкання бензином, начебто відкрив газ на кухні і попередив, що при спробі штурму влаштує вибух.

Силовики застосували табельну зброю і прострелили пенсіонерові ноги та живіт. Після цього його госпіталізували до лікарні.

Окрім звинувачення у “дискримінації російської армії” чоловікові тепер загрожує покарання за опір працівникам поліції.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму дев’ятикласник школи №10 міста Сімферополя помер після уроку фізкультури, коли він готувався до російського військово-спортивного конкурсу.

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