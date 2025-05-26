У Росії скаржаться на атаку дронів: у низці аеропортів ввели обмеження

Безпілотник / © Associated Press

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У Росії ввечері, 25 травня, було введено обмеження на прийом та випуск повітряних суден у декількох аеропортах через атаку БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні російських засобів масової пропаганди.

Повідомляється про обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропортах Нижньокамська та Ярославля.

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Також раніше обмеження були введені в аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський».

Крім того, місцеві жителі повідомляють про атаку промислові обʼєкти у Єлабузі та Тулі.

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда поширила вигадку про «геройський політ» президент РФ Володимира Путіна до Курської області під час атаки українських безпілотників, який нібито «в епіцентрі відбиття масштабної атаки».

Ми раніше інформували, що у Росії атаковано важливий завод російського ВПК — «Енергія» в місті Єлець Липецької області. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу.

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