У Росії скаржаться про масовану атаку дронів: повідомляється про найбільшу атаку на Москву

Дрон Лютий / © скриншот з відео

Реклама

У Росії заявили про масштабну атаку українських безпілотників, яка нібито тривала протягом дня і зачепила кілька регіонів країни, зокрема Московський.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За даними міністерства оборони РФ, з 11:00 до 21:00 за московським часом (з 10:00 до 20:00 за київським) російська протиповітряна оборона нібито знищила 280 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Реклама

Як стверджують у російському оборонному відомстві, дрони нібито збивали над територіями Брянської, Калузької, Бєлгородської, Тверської, Смоленської та Курської областей, а також над Краснодарським краєм і Московським регіоном.

За даними міноборони РФ, серед них було 47 безпілотників, які нібито летіли у напрямку Москви.

Російські пропагандисти повідомили, що через атаку вводилися обмеження на роботу московських аеропортів «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський».

Згодом мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення ще 15 безпілотників, які нібито прямували до столиці Росії.

Реклама

Російська пропаганда стверджує, що ця атака стала найбільшою на Москву від початку року — за їхніми підрахунками, протягом доби російська ППО нібито збила 65 дронів.

