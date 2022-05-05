У Росії скаржаться, що місцеві чиновники лише посилюють ефект міжнародних санкцій (фото)

У Росії скаржаться, що місцеві чиновники лише посилюють ефект міжнародних санкцій (фото)

У Росії продовжуються спроби подолати критичну ситуацію на виробництвах військово-промислового комплексу, яка виникла внаслідок введених міжнародних санкцій. Втім, діяльність російських чиновників вносить додатковий безлад у виробничі схеми та посилюють кризові явища.

Про це 5 квітня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, про це йдеться у листі від імені АТ "Тюменський акумуляторний завод" на адресу "заступника керівника оперативного штабу з протидії економічним санкціям" Сергія Собяніна.

"Санкції, які ввели проти РФ Євросоюз та США, безсумнівно, ускладнили нашу роботу, оскільки частина матеріалів та запчастин на обладнання, що не виробляються у РФ, ми закуповували за кордоном. Сучасні реалії змушують нас або організовувати власне виробництво, або шукати нових постачальників… Однак те, що роблять наші чиновники щодо нас – у рази гірше за санкції", - йдеться у документі.

Мова про тотальну некомпетентність державного регулятора. "Завдяки" внесеним змінам виробництво не може отримати достатньо сировини для продовження виробництва. До того ж зруйновано систему утилізації небезпечних відходів, внаслідок чого організатори схеми "загадять кислотою великі території".

У результаті такої "боротьби з економічними санкціями" передбачається відтік виробництва в Китай.

Нагадаємо, окупантів, які вбивають громадян України і нищать її інфраструктуру, нагороджують відзнаками для ветеранів Другої світової війни.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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