У Росії скасовують паради на 9 травня: британська розвідка назвала справжні причини

Святкові заходи наразі планують у містах, що розташовані далеко від України.

У Росії прикордонні до України регіони один за одним оголошують про скасування традиційних військових парадів, присвячених Дню перемоги. Зокрема, влада на місцях відмовляється від святкувань 9 травня через проблеми з безпекою.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують відзначати День Перемоги. Як стверджували офіційні особи, ймовірно, заходи були скасовані в основному через проблеми безпеки поблизу кордону", - наголошують розвідники.

Наголошується, що різні підходи говорять про делікатну комунікаційну проблему для Кремля. Російський президент-диктатор Володимир Путін формулює "спеціальну військову операцію" у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

У британській розвідці зауважують, що повідомлення ризикують викликати все більшу тривогу серед росіян, які усвідомлюють, наскільки погано організована і провальна кампанія РФ в Україні.

"Вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати", - додають у Міноборони Британії.

Як повідомлялося, в РФ почали скасовувати паради на 9 травня. Роблять це нібито "з міркувань безпеки". Зокрема, про те, що на День перемоги не буде парадів заявили вже у Курську, Бєлгороді та в анексованому Криму.

Тим часом у Кремлі на початку квітня заявили, що готуються до Дня перемоги. Однак що саме збираються показувати - достеменно невідомо. Міністр оборони Сергій Шойгу раніше уточнював, що в параді візьмуть участь понад 10 тисяч осіб та 125 одиниць озброєння та військової техніки.

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