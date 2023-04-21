У Росії скасовують традиційні заходи на 9 Травня: політтехнолог назвав причини

Для Москви буде не вигідним те, якщо шось "піде не так".

У низці регіонів Росії та в анексованому Криму почали скасовувати традиційні заходи 9 Травня. Адже окупаційні війська не можуть гарантувати безпеку своєму президенту-диктатору Володимиру Путіну безпеку.

Таку думку висловив політтехнолог Аббас Галлямов, повідомляє "УНІАН".

Приміром, розповів експерт, є ймовірність атаки безпілотниками. Тоді з'явиться невигідна для Кремля картинка, що, мовляв, "спецоперація" прийшла і на територію РФ. А це означає, "щось пішло не за планом", пояснив експерт.

Галлямов також припустив, що Москва не хоче, аби на акцію "Безсмертний полк" прийшли люди з портретами вже недавно загиблих в Україні вояк. Тож аби не спотворювати картину того, що все добре, "Безсмертний полк" цього року не відбудеться.

"Ось ці свіжі портрети, коли вони в одному місці зберуться, будуть дуже наочною картинкою того, що втрати у РФ величезні... Поки це розсіяна група: кожен у своєму селі зі своєю труною", - пояснив Галлямов.

У Росії відмовляються від заходів на День перемоги

Регіони Росії почали один за одним скасовувати паради на 9 травня. Роблять це нібито "з міркувань безпеки". Зокрема, про те, що на День перемоги не буде парадів заявили вже у Курську, Бєлгороді та в анексованому Криму.

У Москві та інших російських містах вирішили не проводити традиційний хід "Безсмертний полк". Заплановано, що у регіонах відбудуться очні та онлайн-заходи, присвячені "Великій Вітчизняній війні".

Британські розвідники пояснюють скасування парадів у прикордонних регіонах, але їхнє проведення далеко від кордону з Україною, комунікаційною проблемою для Кремля. Адже Володимир Путін формулює "спеціальну військову операцію" у дусі радянського досвіду Другої світової війни.

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