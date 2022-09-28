У Росії складають списки ухилянтів: у людей конфісковуватимуть майно та віддаватимуть мобілізованим

У тих громадян Росії, які втекти від мобілізації за кордон планують конфісковувати автомобілі та передавати їх мобілізованим.

Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Російська влада уже складає списки ухилянтів, які втекли з Росії через мобілізацію. Їх також планують карати тим, що забиратимуть у людей майно.

"Нині вже машини кидають. Теж треба подумати. Кому віддати. Можливо, сім'ям тих хлопців, які поїхали на війну проти України. Це буде правильно. А далі нехай пішки, і це теж наука", - заявив Володін.

Нагадаємо, Латвія оголошує надзвичайну ситуацію та закриває один із переходів у прикордонних з Росією регіонах.

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