Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії складають списки ухилянтів: у людей конфісковуватимуть майно та віддаватимуть мобілізованим

Дата публікації
Перегляди
751
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії складають списки ухилянтів: у людей конфісковуватимуть майно та віддаватимуть мобілізованим

Фото: Associated Press

У Росії складають списки ухилянтів.

У тих громадян Росії, які втекти від мобілізації за кордон планують конфісковувати автомобілі та передавати їх мобілізованим. 

Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Російська влада уже складає списки ухилянтів, які втекли з Росії через мобілізацію. Їх також планують карати тим, що забиратимуть у людей майно. 

"Нині вже машини кидають. Теж треба подумати. Кому віддати. Можливо, сім'ям тих хлопців, які поїхали на війну проти України. Це буде правильно. А далі нехай пішки, і це теж наука", - заявив Володін.

Нагадаємо, Латвія оголошує надзвичайну ситуацію та закриває один із переходів у прикордонних з Росією регіонах

Читайте також:

Військові облігації та автофіксація порушень ПДР: Мстислав Банік про нові послуги в Дії

Військові облігації та автофіксація порушень ПДР: Мстислав Банік про нові послуги в Дії

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
751
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація