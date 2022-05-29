У Росії сліпий від народження чоловік отримав повістку до військкомату

У Росії сліпий від народження чоловік отримав повістку до військкомату

Жителя Набережних Човнів 28-річного Сергія Сітдікова вирішили призвати до армії, незважаючи на те, що він сліпий від народження.

Чоловіка навіть визнали ухилянтом.

Про це пише "Комсомольська правда".

Сітдіков сліпий від народження і пересувається в інвалідному візку, тому повістка його вкрай здивувала.

"Мені надійшла повістка, і я цьому був неймовірно здивований, — розповів він. — З народження я - інвалід першої групи: незрячий, страждаю на ДЦП і пересуваюся на колясці. Всі необхідні документи у військкомат були передані, коли я ще жив у дитячому будинку", - каже він.

Нещодавно Сітдікову надійшла повістка з вимогою пройти медкомісію, після чого йому почали телефонувати з військкомату. За його словами, тепер він вважається ухилянтом. Хлопець з'ясував, що у військкоматі зникла папка з його особистою справою, всі документи, які підтверджували його статус інваліда, зникли.

Нагадаємо, на початку травня українська військова розвідка з'ясувала, що через високі втрати російської армії доводиться поповнювати резерви живої сили строковиками. Щоб якнайшвидше відправити їх на фронт, росіяни скоротили термін підготовки солдатів до чотирьох днів.

У Генштабі України повідомляли, що на території Російської Федерації тривають заходи прихованої мобілізації. Таким чином окупанти хочуть збільшити кількість особового складу.

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