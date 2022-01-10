У Росії солдата-строковика звинуватили у паплюженні пам'ятника загиблим військовослужбовцям

Відомо, що хлопець родом із Кавказу, тому керівництво частини ухвалило рішення "залучити старійшин" із цієї республіки РФ.
На Кубані в РФ солдата-строковика звинуватили у паплюженні пам'ятника загиблим військовослужбовцям.
Про це повідомляють росЗМІ.
Однією з бронзових постатей солдат дав ляпас, а потім штовхнув її ззаду. На іншій скульптурі він відпрацював задушливий прийом.
Відео зі своїми бійцівськими навичками хлопець опублікував в Інтернеті. Після того як відео почало поширюватися в соціальних мережах, солдат його видалив. У військовій частині організували перевірку.
"Рішення таке ухвалили — притягнути старійшин з тих республік, звідки приїхали ці призовники, щоб вони з ними поговорили. Це, крім адміністративної та дисциплінарної відповідальності, до якої їх притягнуть", — повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Південний військовий округ РФ.
Раніше повідомлялося, що у Росії військовий написав на спинах терміновиків "Інгушетія": його звинуватили в екстремізмі.
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