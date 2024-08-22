У Росії спалахнула масштабна лісова пожежа: жахливі кадри

В Гоначхирскій ущелині на Домбаї спалахнула масштабна пожежа. У вогневій пастці опинилися 15 рятувальників і 7 туристів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У Росії спалахнула масштабна лісова пожежа

Як зазначили, близько 40 автомобілів були заблоковані в озерах і не могли спуститися. Площа лісової пожежі склала 5 тисяч квадратних метрів, а до найближчого населеного пункту – 7 км. Згодом стало відомо, що усіх туристів вивели з лісу в безпечну зону.

Нагадаємо, у Києві 21 серпня виникла пожежа у будівлі біля станції метро "Почайна", що неподалік від торговельно-розважального центру Gorodok Gallery. На місці працюють рятувальники.

Читайте також: