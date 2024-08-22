У Росії спалахнула масштабна лісова пожежа: жахливі кадри

Вогонь охопив 5 тисяч квадратних метрів.
В Гоначхирскій ущелині на Домбаї спалахнула масштабна пожежа. У вогневій пастці опинилися 15 рятувальників і 7 туристів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Як зазначили, близько 40 автомобілів були заблоковані в озерах і не могли спуститися. Площа лісової пожежі склала 5 тисяч квадратних метрів, а до найближчого населеного пункту – 7 км. Згодом стало відомо, що усіх туристів вивели з лісу в безпечну зону.
Нагадаємо, у Києві 21 серпня виникла пожежа у будівлі біля станції метро "Почайна", що неподалік від торговельно-розважального центру Gorodok Gallery. На місці працюють рятувальники.
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