У Росії спалахнула пожежа в "коронавірусній" лікарні: є загиблі

Пожежа сталася в процедурному кабінеті реанімації, де проходять лікування хворі коронавірусною пневмонією.

У Росії пожежа в коронавірусній реанімації рязанської міськлікарні призвела до загибелі трьох осіб.

Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в адміністрації клініки.

"Пожежа сталася в процедурному кабінеті реанімації, де проходять лікування хворі коронавірусною пневмонією. Загинули дві особи, вісім постраждали, включаючи медсестру", — сказав співрозмовник агентства.

Але потім з'явилися повідомлення про загибель трьох осіб.

Пожежу вдалося приборкати. Його площа склала 15 кв. м. У МНС підтвердили факт пожежі.

На пожежу виїхали чотири пожежні автомобілі, 12 осіб особового складу Державної протипожежної служби.

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