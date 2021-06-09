У Росії спалахнула пожежа в "коронавірусній" лікарні: є загиблі

Пожежа сталася в процедурному кабінеті реанімації, де проходять лікування хворі коронавірусною пневмонією.
У Росії пожежа в коронавірусній реанімації рязанської міськлікарні призвела до загибелі трьох осіб.
Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в адміністрації клініки.
"Пожежа сталася в процедурному кабінеті реанімації, де проходять лікування хворі коронавірусною пневмонією. Загинули дві особи, вісім постраждали, включаючи медсестру", — сказав співрозмовник агентства.
Але потім з'явилися повідомлення про загибель трьох осіб.
Пожежу вдалося приборкати. Його площа склала 15 кв. м. У МНС підтвердили факт пожежі.
На пожежу виїхали чотири пожежні автомобілі, 12 осіб особового складу Державної протипожежної служби.
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