У Росії спалахнув музей-заповідник знаменитого композитора: половина експонатів згоріла (фото)

Пожежа у російському закладі культури виникла через необережність будівельників, які перекривали покрівлю садиби.

У суботу, 2 липня, в селі Любенськ Псковської області РФ загорівся музей-заповідник композитора Миколи Римського-Корсакова.

Про це повідомив місцевий губернатор Михайло Ведерніков у своєму Telegram-каналі.

За попередніми даними, пожежа виникла через необережність будівельників, які перекривали покрівлю садиби з використанням відкритого вогню.

“Полум'я дуже швидко поширилося по будівлі. Вже очевидно, що збитки будуть значними”, — йдеться у повідомленні.

Пізніше в регіональному управлінні МНС повідомили, що пожежу було локалізовано, вдалося врятувати близько половини експонатів. З вогню винесли срібний келих, золоте перо, деякі меблі, книги, журнали та стелажі.

Відомо, що композитор Римський-Корсаков користувався цією садибою, як дачею, а згодом викупив її для своїх дітей. У 1907 році тут він написав відому оперу “Золотий півник”.

Нагадаємо, раніше у Виборзькому районі Петербурга у так званому Осиновому Гаю загорівся храм святителя Василя Великого РПЦ. Причиною пожежі називають підпал.

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