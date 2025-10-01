У Росії спалахнув Ново-Ярославський НПЗ: фото і відео пожежі

Пожежа на Ново-Ярославському НПЗ / © Колаж

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Росії 1 жовтня загорівся Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ «Славнефть-ЯНОС»). Очевидці зняли пожежу на НПЗ на фото і відео.

Про це повідомили російські телеграм-канали і підтвердив губернатор Михайло Євраєв.

Росіяни вранці почали заявляти про пожежу та дим на НПЗ у Ярославлі, припускаючи, що завод міг бути атакований дронами. Однак, за словами Євраєва, пожежа на території заводу не пов’язана з атакою безпілотників.

Реклама

«Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над його усуненням», — написав губернатор у Мережі.

Згідно з публічними даними, цей завод має паливно-олійний профіль. За обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі РФ.

Пожежа на Ново-Ярославському НПЗ / © російські телеграм-канали

Пожежа на Ново-Ярославському НПЗ / © російські телеграм-канали

Пожежа на Ново-Ярославському НПЗ / © російські телеграм-канали

Пожежа на Ново-Ярославському НПЗ / © російські телеграм-канали

Дата публікації 08:23, 01.10.25 Кількість переглядів 2 Пожежа на Ново-Ярославському НПЗ у Росії

До слова, 24 вересня дрони вде вдруге атакували завод «Газпром нафтохім Салават» у російському Башкортостані. Після ударів на підприємстві спалахнула пожежа, в небо здіймався густий чорний дим.

А в ніч проти 26 вересня дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Російські джерела повідомили, що уламки дрона впали на одну з установок, спричинивши пожежу.