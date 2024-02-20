У Росії спалахнув скандал через реальні втрати окупантів в Авдіївці: деталі

У РФ правду, як відомо, не просто не люблять – її панічно бояться.

Російський військовий Андрій "Мурз" Морозов опублікував реальні цифри загиблих окупантів в Авдіївці. Він заявив, що армія РФ втратила там за 4 місяці більше, ніж за 10 років в Афганістані. Чесні слова розлютили пропагандистів, тож вони вони зажадали, щоб його посадити.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

"Інформаційне свавілля!"

За повідомленням Морозова, безповоротні втрати РФ в Авдіївці становлять понад 16 000 людей. Його пост процитували ледь не усі українські ЗМІ. Правда неабияк обурила російських пропагандистів, внаслідок чого в них почалася справжня істерика. Так, ведучі каналу "Соловйов LIVE" Юлія Вітязева та Армен Гаспарян присвятили російському військовому ефір тривалістю пів години. Вони звинуватили Морозова в тому, що він зрадник і шкідник, тож його місце – у в'язниці.

"Ви розумієте, що це шкідництво?", – почала волати Вітязева.

"Він розуміє, що за часи палко улюбленого товариша Сталіна та генерал-полковника Абакумова його приставили б до стінки за один такий пост?", – істерично вигукнув Гаспарян.

Як пояснює журналіст, лють росіян цілком зрозуміла. Так, ця правда обнуляє всю їхню брехню та пропаганду, яку вони роками озвучують у своїх ефірах. Вони дуже переживають, що вона потрапить до західних ЗМІ, а це означає, що вся їхня "невтомна праця" за кремлівські гроші – марна. Пропагандисти усвідомлюють власну безпорадність.

"Як би вони не старалися, але у 21 столітті просто неможливо ігнорувати й повністю заборонити певну небажану інформацію, вона все одно просочуватиметься в ефір, це неминуче", – каже журналіст.

Кремлівські пропагандисти дуже бояться, що у РФ популярність війни знизиться і вона може закінчитися. Вони сидять у студіях і отримують величезні зарплати.

"Їм вигідно, щоб "мясорубка" не закінчувалася, їм вигідно приховувати непривабливі факти, їм вигідно не рахувати втрати", – наголосив журналіст

А російські військові щодня йдуть помирати за цих комічних й водночас жахливих чудовиськ. Тому Казанський закликає солдатів РФ усвідомити це й припинити брати участь у злочинній війні, на яку їх відправляє Путін та його придворна обслуга.

Раніше гендиректор медіагрупи Russia Today та особа, наближена до президента РФ Володимира Путіна, російський VIP-пропагандист Дмитро Кисельов направив запит на інтерв'ю з президентом США Джо Байденом.

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