У Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі: що відомо

У Воронезькій області РФ горить аеродром Борисоглєбськ / © Exilenova+

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У Воронезькій області Росії внаслідок ракетної атаки спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі «Борисоглєбськ».

Про це повідомляє Exilenova+.

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За наявною інформацією, після влучання ракет на території об’єкта виникло сильне займання.

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Авіабаза «Борисоглєбськ» є одним із ключових майданчиків для тактичної авіації РФ. Вона регулярно використовується для розміщення та вильотів літаків, які завдають ударів авіабомбами по українських позиціях та прифронтових населених пунктах.

У Воронезькій області РФ горить аеродром Борисоглєбськ / © Exilenova+

Нагадаємо, масована атака безпілотників на Москву та Саратовську область РФ відбулася в ніч проти 14 жовтня. За твердженням Сергія Собяніна, до російської столиці летіли 493 дрони. Водночас у Балаково повідомляли про пожежі та проблеми з електропостачанням.

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