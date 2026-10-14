- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
У Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі: що відомо
Ракетна атака спричинила масштабну пожежу на аеродромі РФ.
У Воронезькій області Росії внаслідок ракетної атаки спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі «Борисоглєбськ».
Про це повідомляє Exilenova+.
За наявною інформацією, після влучання ракет на території об’єкта виникло сильне займання.
Авіабаза «Борисоглєбськ» є одним із ключових майданчиків для тактичної авіації РФ. Вона регулярно використовується для розміщення та вильотів літаків, які завдають ударів авіабомбами по українських позиціях та прифронтових населених пунктах.
Нагадаємо, масована атака безпілотників на Москву та Саратовську область РФ відбулася в ніч проти 14 жовтня. За твердженням Сергія Собяніна, до російської столиці летіли 493 дрони. Водночас у Балаково повідомляли про пожежі та проблеми з електропостачанням.