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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі: що відомо

Ракетна атака спричинила масштабну пожежу на аеродромі РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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У Воронезькій області РФ горить аеродром Борисоглєбськ

У Воронезькій області РФ горить аеродром Борисоглєбськ / © Exilenova+

У Воронезькій області Росії внаслідок ракетної атаки спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі «Борисоглєбськ».

Про це повідомляє Exilenova+.

За наявною інформацією, після влучання ракет на території об’єкта виникло сильне займання.

Авіабаза «Борисоглєбськ» є одним із ключових майданчиків для тактичної авіації РФ. Вона регулярно використовується для розміщення та вильотів літаків, які завдають ударів авіабомбами по українських позиціях та прифронтових населених пунктах.

У Воронезькій області РФ горить аеродром Борисоглєбськ / © Exilenova+

Нагадаємо, масована атака безпілотників на Москву та Саратовську область РФ відбулася в ніч проти 14 жовтня. За твердженням Сергія Собяніна, до російської столиці летіли 493 дрони. Водночас у Балаково повідомляли про пожежі та проблеми з електропостачанням.

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