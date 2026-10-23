У Росії спалахнула пожежа на важливому для армії заводі: подробиці (фото, відео)

Удар по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

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У Росії опинився під ракетною атакою завод «Протон» у місті Орел. Це підприємство виготовляє електроніку для російських ракет та систем ППО.

Про це повідомляє Exilenova+.

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Атака по заводу «Протон» в Орлі: що відомо про атаку

Під час атаки в місті оголошували ракетну небезпеку. Також відомо про удар поблизу прикордонного поста поруч із заводом. Сам «Протон» працює на оборону РФ, виготовляючи електроніку та різні компоненти для російських систем озброєння.

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Зокрема, продукція заводу критично важлива для виготовлення балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М», крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер» та зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцирь-С1».

У Росії атакували завод — фото, відео

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

Атака по заводу «Протон» в Орлі / © Exilenova+

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