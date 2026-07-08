У Росії спалахнув "бунт": пропагандисти визвірились на Путіна через провали армії — Bild

Російські пропагандисти розлючені на Путіна

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У Росії триває масовий гнів на Путіна. Днями українські дрони подолали понад 2500 кілометрів російським повітряним простором аж до Сибіру і вгатили по Омському НПЗ — найбільшому нафтопереробному заводу Росії. Подія викликала хвилю обурення у впливовому середовищі російських військових блогерів.

Більше про це пише Bild.

Військові блогери обурені на Путіна: що відбувається у Росії після ударів по тилах

Головна претензія до вищого військового керівництва Кремля полягає в тому, що у РФ відсутній належний захист НПЗ. Атаки по десятках нафтових терміналів та заводів перероблювання нафти викликають помітне роздратування воєнкорів та мілітарі-блогерів.

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Так звані «Z-блогери» почали вимагати кадрових чисток. Зокрема тому, що по всій Росії виникає дефіцит пального: у деяких регіонах люди годинами стоять у чергах за кількома літрами бензину, а подекуди починають за нього битися.

Попри це, як зазначає російський Z-блогер «Старше Эдды», «клятим дронам» знову вдалося літати по РФ годинами, а потім десь розбиватися.

«У Радянському Союзі такий маршрут польоту призвів би до падіння на землю позолочених погонів і втрати високих посад», — заявив росіянин Сергій Колясніков.

Блогер і націоналіст Єгор Холмогоров, який був дуже лояльним до Кремля, заявив, що Росія змушена воювати проти власної некомпетентності, і цей супротивник перевершує РФ.

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Критика зачепила навіть очільника Кремля. Z-блогер «КЗП» зауважив, що завдяки «геніальності» Путіна Росія докотилася до реальності, в якій українські дрони долітають до Сибіру.

Військові блогери тривалий час залишалися для Путіна зручним інструментом, адже вони поширювали вигідні думки та наративи серед населення, а всю злість та критику спрямовували на незручних командувачів військами.

Проте їхнє незадоволення перебігом війни створює Путіну нові незручності.

Як бунтують російські пропагандисти

Нагадаємо, після удару по Москва-Сіті 18 червня в Росії «вибухнула» хвиля обурення на адресу влади та державних медіа. Згідно зі звітом ISW, російські мілблогери критикують замовчування реалій війни та неефективність систем ППО.

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Вони наголошують, що Україна переносить бойові дії далеко за межі прикордонних регіонів, тож офіційні заяви про те, ніби «все йде за планом», більше не відповідають дійсності й вимагають негайної зміни підходу до оборони та висвітлення подій.

У відповідь Кремль посилив спроби контролювати інформаційний простір та применшити наслідки атак. За даними аналітиків та опозиційного видання «Медуза», ключові державні телеканали — «Перший канал», «НТВ» та «Росія-1» — або взагалі проігнорували удар по столиці у своїх денних ефірах, або обмежилися короткими цитатами офіційних осіб.

Замість висвітлення самої події пропагандисти зосередилися на закликах покарати місцевих жителів, які знімають наслідки влучань на відео.

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