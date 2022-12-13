У Росії спецтехніка не впоралася із дорогою, яку приїхала чистити, і врізалася у паркан (відео)

У Росії спецтехніка зісковзнула униз по дорозі, яку мала почистити від снігу. Одна вантажівка ледь не перекинулася, інша врізалася в паркан місцевих.

У приморському селищі Слов'янка в Росії спецтехніка не впоралася із дорогою, яку приїхала чистити від снігу.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як спецтехніка на слизькій дорозі врізалася в паркан, не змогла загальмувати і зісковзнула по дорозі, так і не прочистивши її від снігу.

Наступна вантажівка також не змогла впоратися із засніженою дорогою, злетіла вниз із гори і ледь не перекинулася.

Зазначається, що наразі з цим питанням розбирається місцева прокуратура.

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