У Росії спецтехніка не впоралася із дорогою, яку приїхала чистити, і врізалася у паркан (відео)

У Росії спецтехніка зісковзнула униз по дорозі, яку мала почистити від снігу. Одна вантажівка ледь не перекинулася, інша врізалася в паркан місцевих.
У приморському селищі Слов'янка в Росії спецтехніка не впоралася із дорогою, яку приїхала чистити від снігу.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
У Мережі з'явилося відео, на якому видно, як спецтехніка на слизькій дорозі врізалася в паркан, не змогла загальмувати і зісковзнула по дорозі, так і не прочистивши її від снігу.
Наступна вантажівка також не змогла впоратися із засніженою дорогою, злетіла вниз із гори і ледь не перекинулася.
Зазначається, що наразі з цим питанням розбирається місцева прокуратура.
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