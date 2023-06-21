У Росії співробітника ядерного центру засудили за “шпигунство” на користь України

Засуджений працював в оборонних проєктах та начебто намагався продати секретні дані іноземним розвідкам.

В Росії співробітника Федерального ядерного центру в Сарові Віктора Ільїна вироком Нижегородського обласного суду засуджено до дев'яти років колонії суворого режиму. Його звинуватили в намаганні продати секретні дані розвідкам США, Великої Британії та України.

Про це повідомляє місцеве агентство "Нижній Новгород" із посиланням на регіональне управління ФСБ.

За версією слідства, торік Ільїн, який був співробітником режимного оборонно-промислового підприємства, із корисливих мотивів спробував організувати канал передавання секретної інформації іноземним спецслужбам, серед яких начебто була й українська розвідка.

Також читайте У Росії жінку звинуватили у держзраді за донати на ЗСУ

Російські силовики стверджують, що намір продати секретну інформацію у співробітника ядерного центру виник ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України, впродовж кількох років він начебто збирав і зберігав дані про нові та секретні наукові розробки. Його затримали, коли він вів переговори щодо суми винагороди.

Затриманий довго не визнавав своєї провини, але під тиском ФСБ почав співпрацювати зі слідством і на суді визнав свою провину.

Окрім 9 років ув’язнення в колонії суворого режиму, підсудному призначили рік обмеження волі після звільнення.

Із відкритих джерел відомо, що Віктору Ільїну належать два винаходи — на "запобіжно-виконавчий механізм підривника" і "бойову частину спрямованої дії", патентом на які володіє Федеральний ядерний центр.

Нагадаємо, раніше в Росії заарештували трьох розробників гіперзвукових ракет "Кинджал". Їх також звинувачують у держзраді.

Читайте також: