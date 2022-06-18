У Росії спортсмени-параолімпійці на візках буквально заповзали у готель: відео

У Росії спортсмени-параолімпійці на візках буквально заповзали у готель: відео

Російські спортсмени-візочники через відсутність пандусів змушені були докласти надзвичайних зусиль, щоб потрапити до своїх готельних номерів.

У російському місті Чебоксари, де відбувається чемпіонат Росії з легкої атлетики серед осіб із ураженнями опорно-рухового апарату, не виявилося належного пандуса для підйому.

Про це повідомляє Telegram-канал "Расстрига", опублікувавши відповідне відео.

Людям із інвалідністю довелося буквально заповзати сходами, оскільки пандус виявився надто крутим та непридатним для підйому.

Готель, в якому поселили спортсменів-параолімпійців має символічну назву "Росія". У змаганнях бере участь близько чотирьохсот спортсменів.

Мер міста повідомив російському виданню “Подъем", що скарг від спортсменів не надходило, але пообіцяв перевірити інформацію. Свою перевірку розпочала також прокуратура.

Нагадаємо, раніше під час дитячого хокейного турніру в російському місті Єкатеринбурзі юний воротар однієї з команд побив рефері.

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