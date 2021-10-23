У Росії сталася аварія на залізниці: перекинулися 14 вагонів і локомотив

Загинуло двоє осіб.
У Росії вантажівка протаранила потяг: 14 вагонів і локомотив зійшли з рейок і перекинулись.
Про це розповіли 23 жовтня в ТСН.19:30.
В аварії загинули водій вантажівки і помічник машиніста. Самого машиніста і ще одного його помічника госпіталізували.
Зазначається, що вварія сталась в Амурській області. Водій фури спробував проскочити перед потягом на заборонений сигнал світлофора. Машиніст намагався екстрено загальмувати, але відстань була надто малою.
Як повідомлялося, вибух в цеху з виробництва пороху на заводі "Еластик" в селищі Лісове під Рязанню стався вранці в п'ятницю, 22 жовтня. Загинуло від 12 до 16 осіб. Офіційно МНС підтвердило загибель семи робочих. Єдиний робітник, який вижив, помер в лікарні.